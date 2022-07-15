Сеул, 15 июля 2022, 10:44 — REGNUM Южная Корея занимает 99-е место по индексу гендерного разрыва. Об этом сообщает SBS со ссылкой на данные Всемирного экономического форума.
Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи составил 0,657 пункта (чем ближе показатель к единице, тем выше уровень гендерного равенства).
Отмечается, что в странах Азии зафиксированы относительно низкие показатели. Например, Китай занимает 102-е место в рейтинге, а Япония — 116-е место.
На первом месте расположилась Исландия (0,908 пункта). За ней следуют Финляндия (0,860 пунктов), Норвегия (0,845 пунктов) и Новая Зеландия (0,841 пункт).
Индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по интегральному показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Рейтинг составляется с 2006 года.