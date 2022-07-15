Сеул, , 10:44 — REGNUM Южная Корея занимает 99-е место по индексу гендерного разрыва. Об этом сообщает SBS со ссылкой на данные Всемирного экономического форума.

Люди Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи составил 0,657 пункта (чем ближе показатель к единице, тем выше уровень гендерного равенства).

Отмечается, что в странах Азии зафиксированы относительно низкие показатели. Например, Китай занимает 102-е место в рейтинге, а Япония — 116-е место.

На первом месте расположилась Исландия (0,908 пункта). За ней следуют Финляндия (0,860 пунктов), Норвегия (0,845 пунктов) и Новая Зеландия (0,841 пункт).

Индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по интегральному показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Рейтинг составляется с 2006 года.