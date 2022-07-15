Бали, Индонезия, 15 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Лучший способ стабилизировать цены на нефть — это увеличить предложение, и у мира есть альтернативы российской нефти, заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корман. Об этом 15 июля сообщает CNBC.

(сс) U. S. Navy Танкер у нефтяного терминала

Выступая в пятницу 15 июля в программе CNBC со встречи финансовых лидеров «Большой двадцатки» на Бали, Корман сказал, что операция России на Украине легла на мир «тяжелым бременем»: «Она ведет к замедлению роста, повышению инфляции, росту цен на энергоносители, росту цен на продовольствие, проблемам продовольственной безопасности».

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на российскую нефть сыграет решающую роль в снижении инфляции. В ответ Корман сказал, что министры иностранных дел стран G20 «проведут переговоры» о введении потолка цен.

«Любые меры по увеличению предложения приведут к снижению цены на нефть, и мы получим желаемый эффект, — считает Корман. — Я хочу сказать, что у мира есть варианты, доступные в контексте открытой глобальной рыночной экономики… За счет увеличения добычи из других источников мы можем… обеспечить стабилизацию цены на более подходящем уровне».