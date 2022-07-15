* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:40 — REGNUM В ответ на убийство главы салафитских священнослужителей в Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что убийство религиозных деятелей — дело рук продажных элементов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

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Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в своём твите написал, что убийство религиозных учёных — дело рук продажных элементов, которые хотят вызвать распри и взаимное недоверие среди мусульман.

«Шейх Сахиб Сардар Вали присягнул на верность Исламскому Эмирату, считал оппозицию Эмирату мятежом и выступал против бунтовщиков», — сказал он.

Муджахид заявил, что виновные будут арестованы.

Шейх Сардар Вали Сахиб, лидер салафитских улемов и глава школы «Наранджабаг» в городе Джелалабад, был убит неизвестными 13 июля в Кабуле.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.