Новосибирск, , 10:40 — REGNUM Ранее судимому новосибирцу на основании вердикта присяжных вынесен обвинительный приговор за убийство мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Уголовное дело ru.torange.biz

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2022 года двое приятелей распивали спиртное в квартире на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска.

В какой-то момент между собутыльниками произошёл конфликт. Обвиняемый нашёл в квартире нож и ударил 34-летнего потерпевшего в живот. Чтобы скрыть следы преступления, он унёс мужчину из квартиры в кабину лифта и скрылся с места преступления.

Приговор вынес Кировский районный суд. Злоумышленнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в автомобиле обнаружено тело убитого мужчины.

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