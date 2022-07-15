Москва, , 10:40 — REGNUM Впервые за 20 лет евро достиг паритета с долларом, что довольно красноречиво говорит о текущей ситуации в мире. Об этом 15 июля сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта

По его словам, опасения касаемо рецессии в США все еще имеются, но проблема в том, что у остальных стран дела могут обстоять еще хуже, вследствие чего спрос на американскую валюту в качестве инструмента защиты от рисков все еще сохраняется. Да и если проблемы возникнут в США, то другим отсидется и избежать негативных последствий вряд ли удастся, отметил эксперт.

Быков добавил, что если ФРС может повышать процентные ставки на 75 на каждом заседании, то у ЕЦБ «связаны руки» энергетическим кризисом и проблемами с долгом у периферийных стран ЕС. Таким образом, отметил он, инвесторы еще могут поверить в то что экономика США может избежать серьезного спада, то касаемо европейской испытывать подобный оптимизм уже сложнее.

По его словам, акции и криптовалюты принадлежат к одному классу — рисковые активы и связываться с ними участники рынка готовы только в отсутствии неопределенности и наличии дешевого фондирования. Сейчас уровень неопределенности зашкаливает, тогда как ставки по займам в долларах растут из-за ужесточения политики ФРС, а значит для активных спекуляций попросту нет необходимого фундамента. Ожидаем биткоин вблизи $19 тысяч, сказал он.