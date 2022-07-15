Шахты, Ростовская область, 15 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ростовской области назначена прокурорская проверка в связи с ДТП, в результате которого погибли два 15-летних школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 15 июля.

Ysia.ru Прокуратура

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка действиям органов системы профилактики и родителей (законных представителей) детей», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что поздним вечером 14 июля на улице Красинской в Шахтах 16-летний школьник, управляя Volkswagen Polo, нарушив правила дорожного движения, въехал в дерево и многоэтажный дом. Вместе с ним в автомобиле находились ещё двое несовершеннолетних 2006 года рождения, а также два подростка 2003 и 2004 годов рождения. От полученных травм погибли два 15-летних мальчика, остальные, в том числе водитель, получили травмы различной степени тяжести.