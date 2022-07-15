Брюссель, 15 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Европейский союз из-за серьезных экономических проблем направит киевскому режиму миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», — пишет агентство.

Отмечается, что два месяца назад председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву 9 млрд евро в качестве экстренных кредитов, однако пока ЕС удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой суммы.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что новый транш в размере €500 млн на военную помощь Украине со стороны ЕС будет одобрен 18 июля на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза.

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