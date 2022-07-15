Париж, 15 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Во французском департаменте Жиронда горят леса, пожары вынудили 10 000 человек покинуть страну, опустошили 7300 га земли, передает BFM TV.

Firecorps.org Лесной пожар

«Ситуация неблагоприятная, с труднопроходимой местностью, ветром, сильной жарой», — пояснил префект Жиронды, проливая свет на трудности, с которыми сталкиваются пожарные.

Около 1000 пожарных пытаются потушить огонь. Их поддерживают в небе десять самолетов.

В результате пожаров никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки в департамент Жиронда министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил сожаление по поводу резкого увеличения лесных пожаров в этом году.

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