Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM На Псковскую и Новгородскую области вновь идут проливные дожди. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службах администраций двух этих регионов СЗФО.

Ливень в городе ИА REGNUM

Так, жителей Новгородской области предупреждают об ухудшении погодных условий. На регион надвигаются грозы и ливни, местами скорость ветра достигнет 15 м/с.

В Псковской области несколько спокойнее. Пока в регионе облачно с прояснением. Однако во второй половине дня в Пскове ожидаются ливни и грозы. В основном в районах области пройдут кратковременные дожди.

Напомним, что на этой неделе регионы Северо-Запада столкнулись с непогодой. Более всех ощутила на себе её последствия Новгородская область. Сильный ветер повалил деревья, а на землю выпал крупный град.

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