Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Отрицательную оценку способности нынешнего президента США Джо Байдена обеспечивать взаимодействие между двумя партиями поставила бы почти половина американских граждан, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает 14 июля The Hill.

Фёдор Решетников. «Опять двойка». 1952

Так, оценки «D» или «F», сравнимые с принятыми в России оценками «два» и «кол» американскому лидеру поставили 43% участников проведенного организацией Morning Consult опроса. Положительные оценки «A» и «B» («пятерка» или «четверка») Байдену бы поставили 30% респондентов, еще 16% участников поставили бы нынешнему главе Белого дома оценку «С». У оставшихся 12%

Чуть меньше отрицательных оценок от избирателей получили члены Палаты представителей и Сената из числа демократов: только 38% респондентов поставили бы им оценки «D» или «F». В свою очередь, республиканца положительные оценки за двухпартийность поставили бы только 20% респондентов.