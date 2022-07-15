Йошкар-Ола, 15 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Верховный суд Марий Эл согласился с доводами Йошкар-Олинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, отменив постановление суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении осужденного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США В тюрьме

Осужденный отбывал наказание за покушение на убийство. Неотбытая часть наказания составила 2 года 2 месяца и 8 дней.

ВС установил, что к осужденному в колонии применялись меры взыскания, а поощрения он получил незадолго до наступления права на условно-досрочное освобождение, что «не свидетельствуют об устойчивой тенденции к исправлению».

Ходатайство заключенного об условно-досрочном освобождении отклонено.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода Андрея Климетьева, два года назад осужденного за покушение на мошенничество в особо крупном размере, досрочно выпустили из тюрьмы.

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