Донецк, , 10:32 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая. Об этом 15 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что киевские боевики в 09:33 (совпадает с мск) и в 09:45 обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив по ним пять и десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» соответственно.

Также указывается, что в 09:56 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по которому было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм и в 10:00 выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району города.

При этом добавляется, что в 10:14 украинские нацисты выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 49 украинских боевиков.