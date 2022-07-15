В Ростовской области один человек погиб в ДТП с пьяным водителем
Неклиновский район, Ростовская область, 15 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ростовской области вечером 14 июля на участке автодороги Таганрог — Покровское случилось смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Сообщение об инциденте поступило примерно в 20:00 мск. Водитель ВАЗ 21 140 без прав и, предположительно, с признаками опьянения съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся. Смертельные травмы получил пассажир.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.