Неклиновский район, Ростовская область, 15 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ростовской области вечером 14 июля на участке автодороги Таганрог — Покровское случилось смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщение об инциденте поступило примерно в 20:00 мск. Водитель ВАЗ 21 140 без прав и, предположительно, с признаками опьянения съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся. Смертельные травмы получил пассажир.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.