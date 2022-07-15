Хабаровск, 15 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае запустили автомобильное движение по скоростной дороге «Обход Хабаровска».

Christopher Sessums Автотрасса

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«Один из самых крупномасштабных проектов в Хабаровском крае завершен. Транспортная инфраструктура региона получила 50 км трасс с тремя мостами, 21 путепроводом и пятью развязками. Автодорога «Обход Хабаровска» свяжет три федеральные трассы: «Амур», «Уссури» и «Восток», обеспечит выход сети российских автодорог к крупнейшим морским портам — Советской Гавани и Ванино, Восточному, Владивостоку и Находке.⠀

Кроме того, скоростная трасса сыграет ключевую роль в контексте открытия грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, связав сеть наших автодорог с сетью дорог Китая», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев, отметив, что лично дал старт автодвижению.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассах в Хабаровском крае начнут строить кафе, АЗС и гостиницы — создание современной инфраструктуры на дорогах обсудили представители минтранса и бизнеса региона.