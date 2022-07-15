Эр-Рияд, 15 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии разрешили использование своего воздушного пространства для всех без ограничения авиакомпаний, включая израильские. Об этом 15 июлясообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

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Отмечается, что речь идет о всех авиаперевозчиках, которые соответствуют требованиям безопасности. Как сообщается, решение было принято по итогам серии переговоров между США и Саудовской Аравией о признании Израиля. В Белом доме США приветствовали решение Эр-Рияда, назвав его «историческим».

»США приветствуют историческое решение лидеров Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для всех гражданских авиаперевозчиков без дискриминации, включая рейсы в Израиль и из Израиля. Это решение является результатом интенсивной и принципиальной дипломатии президента Джо Байден в отношении Саудовской Аравии», — цитирует SPA заявление советника президента США Джейка Салливана.