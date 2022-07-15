Москва, 15 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Замедление инфляции в РФ происходит в силу снижения спроса и крепкого рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Picserver.org Инфляция

«Инфляция в России замедляется в силу естественных причин: снижения потребительского спроса со стороны населения и компаний, крепкого рубля, сезонного снижения стоимости отдельных продуктов, изменения номенклатуры поставляемых из-за рубежа товаров из стран, ранее не участвовавших в товарообмене с Россией, — сказал Сафонов. — Риск роста инфляции в сентябре 2022 года сохраняется в силу возможного влияния новых санкционных мер, а также сезонного роста стоимости товаров. Скорее всего, уровень инфляции останется в пределах 16-17%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в РФ может оказаться в диапазоне от 16,5% до 17,5%.