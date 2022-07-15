Воронеж, , 10:30 — REGNUM Женщина получила травмы в результате падения в пассажирском автобусе в Воронеже 14 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Новые автобусы Пресс-служба администрации Воронежа

ДТП произошло около 17:50 в автобусе маршрута №9КС, в тот момент, когда он двигался по улице Ломоносова в сторону Московского проспекта, в районе дома №110. По предварительным данным, водитель автобуса резко затормозил, в результате 63-летняя пассажирка упала и получила травмы, с которыми её госпитализировали.

По факту аварии полиция начала проверку.

Всего за сутки 14 июля в Воронежской области произошло 116 ДТП, девять человек получили ранения.

Между тем, это уже третья авария с участием общественного транспорта в Воронеже с начала недели. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на той же улице Ломоносова водитель маршрутного такси №47 сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу. Вечером 12 июля водитель автобуса в центре Воронежа врезался в два автомобиля и в торговый павильон. Водитель погиб, ранения получила пассажирка автобуса.