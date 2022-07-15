Верхоянский район, , 10:33 — REGNUM В пункт временного размещения в посёлке Батагай эвакуирован 501 человек, 169 из них — дети. Несовершеннолетних отправляют дальше, в оздоровительный центр «Сосновый Бор» под Якутском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Паводок в Якутии пресс-служба МЧС России

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Подтоплены в Верхоянском районе сёла Бетенкес и Боронук, а также город Верхоянск. За сутки вода ушла с 73 придомовых территорий и из 40 жилых домов. Жителям пострадавших от паводка населённых пунктов спасатели доставляют продукты питания и питьевую воду. Задействованы 175 человек, 34 единицы техники и вертолёт Ми-8. В готовности находятся ещё 90 сотрудников МЧС.

В лагерях столицы республики готовы принять более 440 детей, также отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Якутии остаётся сложной. Ожидается приход большой воды в два села Усть-Янского района и в село Сайды в Верхоянском районе. Выше критической отметки за сутки поднялась вода в селе Батагай.