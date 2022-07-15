Ставрополь, 15 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Город Кисловодск ждут существенные преобразования в течение предстоящих семи лет. Правительство РФ обновило перечень мероприятий в плане комплексного развития города до 2030 года. Теперь он включает в себя 58 пунктов. На реализацию плана из федерального бюджета будет выделено 13 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кисловодск

Среди мероприятий плана строительство детского сада, открытого поля для хоккея и легкой атлетики, реконструкция спортивной школы и студенческого лагеря, благоустройство спортивной зоны, реконструкция дорожной инфраструктуры и благоустройство, а также создание комплексных площадок экологического просвещения и познавательного туризма.

Помимо этого, будет начато строительство многофункционального культурного центра, хореографической школы, нового корпуса санатория «Электроника», бассейна при гимназии №19 и спортивного зала в школе №7. Источники финансирования этих проектов уже определены.

«Внимание к развитию Кисловодска и всей агломерации Кавминвод — еще одно подтверждение значимости наших курортов для всей страны. И не менее важно, что настоящей жемчужиной КМВ делает не только природа и туристические объекты, но также инфраструктура для местных жителей», — прокомментировал решение правительства РФ губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.