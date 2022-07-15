Кандагар, Афганистан, , 10:29 — REGNUM Около 180 детей заразились холерой в афганской провинции Кандагар. Об этом местные источники сообщили Afghanistan International.

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Уточняется, что болезнь распространяется в северных уездах провинции, особенно в Шах-Вали-Коте, где заболело 74 человека.

Вспышка заболевания была зарегистрирована несколько дней назад в провинциях Гильменд и Забуль. В Гильменде холерой заразились 590 человек, из которых не менее 20 человек скончались. Согласно источникам, очагом инфекции стал уезд Багран, затем она распространилось на уезд Гармсир, 13 июля более 50 человек заболело уезде Гиришк.

Около 400 человек, большинство из которых дети, заразились холерой в уездах Шахр-Сафа, Шахджой и Дейчопан провинции Забуль.

По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в эти районы направлены медицинские бригады. Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что они увеличивают количество мобильных медицинских групп для профилактики и борьбы с этим заболеванием.