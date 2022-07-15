Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Пьяный мужчина в Петербурге напал на бригаду скорой медицинской помощи, которая приехала оказать ему помощь, сообщили 15 июля в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Нападение на медработников произошло утром 14 июля на парковке у дома 29 по проспекту Солидарности в Невском районе. На лежащего на асфальте 38-летнего мужчину обратили внимание очевидцы и вызвали «скорую». Но когда медики прибыли на место, нетрезвый горожанин напал на фельдшера и избил его руками и ногами. Врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей височной области.

На помощь потерпевшему пришел водитель автомобиля скорой помощи, которому также досталось от буяна. В результате пострадавшим понадобилась медицинская помощь, а врачу после осмотра коллегами — госпитализация. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбужденно уголовное дело в отношении местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В свою очередь в прокуратуре Петербурга отметили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Отметим, что в случае признания вины нетрезвому горожанину грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.