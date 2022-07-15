Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM В Свердловской области за шесть месяцев 2022 года произошло 27 ДТП по вине нетрезвых водителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В авариях с участием пьяных водителей погибли пять человек. Ещё 46 граждан получили травмы, но выжили.

С 15 по 17 июля сотрудники ГИБДД проводят проверки водителей для пресечения грубых нарушений. В Госавтоинспекции напоминают автомобилистам о наказании за пьяное вождение. За подобное правонарушение гражданам может грозить штраф и лишение права управления транспортным средством.