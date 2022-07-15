Канберра, , 10:29 — REGNUM Похоже, что новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз не собирается уступать местным властям, которые требуют возвращения ковид-выплат работникам, отправляющимся на изоляцию по причине COVID-19. Об этом 15 июля сообщил телеканал Sky News Australia.

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«Внутри его собственной партии и профсоюзов раздаются призывы восстановить выплаты, но Альбаниз утверждает, что его правительству приходится принимать жесткие бюджетные решения из-за долга, оставленного Коалицией», — пишут журналисты.

Ковид-выплаты ранее были нацелены на австралийцев, неспособных работать и получать доход из-за требований по соблюдению самоизоляции. С начала июля такая помощь в размере 750 долларов от федерального правительства в Канберре поступать перестала.

Журналисты отмечают, что главным аргументов Альбаниза является «унаследованный» его правительством государственный долг Австралии, раздутый до 1 триллиона долларов.