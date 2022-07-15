Ижевск, 15 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. С начала года предприниматель из Увинского района экспортировал 614,6 т субстрата шампиньонной грибницы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Пресс-служба ООО «Грибная радуга» В прошлом году «Грибная радуга» произвела более 20 тыс. тонн свежих шампиньонов

В частности, 337,4 тонн были направлены в Казахстан, 197,2 тонны — в Белоруссию, 80 тонн — в Киргизию.

Только в июле управление провело досмотр 59 тонн посадочного материала. Лабораторная экспертиза установила отсутствие карантинных объектов в данной продукции.

По итогам 2021 года объем экспорта субстрата шампиньонной грибницы составил 322,9 тонн, таким образом объем поставок почти удвоился.

Как сообщало ИА REGNUM, также республика с начала года экспортировала около 157 тыс. частей мебели в США, Германию, Эстонию и Армению.

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