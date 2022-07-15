Пхеньян, 15 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Ожидается, что к 2033 году население КНДР достигнет своего пика, увеличившись до 26,61 млн человек. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Nicor Дети. КНДР

Сообщается, что в текущем году население КНДР ориентировочно составляет 26 млн человек. Таким образом, согласно докладу, через десять лет население страны увеличится на 600 тыс. человек, однако к 2100 году, напротив, сократится на 5,4 млн, до 20,53 млн человек.

В Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН данное сокращение объясняют спадом рождаемости и старением общества.

По прогнозам, число новорожденных сократится с 340 тыс. в текущем году до 170 тыс. в 2100 году.