Канберра, , 10:32 — REGNUM Бывший научный сотрудник Министерства иностранных дел и торговли Австралии Эндрю Фелан заявил в интервью Sky News Australia, что пришло время противостоять попыткам Китая усилить свое влияние в Тихоокеанском регионе. Выступая 14 июля в эфире телеканала, Фелан прямо заявил, что «гонка началась».

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, Китай увеличил свою помощь и финансирование тихоокеанских островных государств, включая подписание в мае пакта о безопасности с Соломоновыми островами, что вызвало опасения, что Пекин может создать военную базу менее чем в 2000 километрах от австралийского Квинсленда.

Фелан считает, что такое военное приближение Китая к Австралией означает, что пришло время «разбить защитное стекло и нажать на красную кнопку» в ответ.

«Тогдашний премьер-министр [Австралии Скотт] Моррисон сказал, что это красная линия, если [Китай] будет там размещать базу … Поэтому я думаю, что пора; пора нам разбить защитное стекло и нажать на красную кнопку», — сказал Фелан.

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