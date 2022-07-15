Канберра, 15 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Бывший научный сотрудник министерства иностранных дел и торговли Австралии Эндрю Фелан заявил в интервью Sky News Australia, что пришло время противостоять попыткам Китая усилить свое влияние в Тихоокеанском регионе. Выступая 14 июля в эфире телеканала, Фелан прямо заявил, что «гонка началась».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Напомним, Китай увеличил свою помощь и финансирование тихоокеанских островных государств, включая подписание в мае пакта о безопасности с Соломоновыми островами, что вызвало опасения, что Пекин может создать военную базу менее чем в 2000 километров от австралийского Квинсленда.

Фелан считает, что такое военное приближение Китая к Австралией означает, что пришло время «разбить защитное стекло и нажать на красную кнопку» в ответ.

«Тогдашний премьер-министр [Австралии Скотт] Моррисон сказал, что это красная линия, если [Китай] будет там размещать базу … Поэтому я думаю, что пора; пора нам разбить защитное стекло и нажать на красную кнопку», — сказал Фелан.