Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Проживающие в коммунальных квартирах более 1500 петербургских семей смогут улучшить свои жилищные условия за счёт поддержки со стороны города. Об этом сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия Коммуналка

Чиновники утвердили списки тех, кто подпадает под социальные выплаты на 2022 год. Их смогут получить жильцы расселяемых коммуналок. Программа охватит почти три тысячи человек, на эти цели город выделяет 3,9 млрд рублей, а в следующем году и в 2024 году бюджет выплат будет увеличен до шести миллиардов рублей.

В качестве поддержки жители коммунальных квартир получат специальные свидетельства, благодаря которым можно улучшить свои жилищные условия. На их реализацию у петербуржцев будет 12 месяцев.

Отметим, что каждый член семьи получит 1 млн 173 тыс. рублей, а одинокий житель коммуналки — 2 млн 151 тыс. рублей.

Санкт-Петербург на протяжении длительного времени пытается решить проблему расселения коммуналок. Этот процесс запускается, когда все жильцы и собственники квартиры дают согласие на расселение. Затем заявление подают в жилищный отдел.