Оренбург, , 10:24 — REGNUM Арбитраж Оренбургской области удовлетворил банкротное заявление налоговой службы в адрес предприятия из города Бузулук — ООО «Бузулукский ликероводочный завод». Его взяли под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. Процедура продлится до середины декабря 2022 года. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Picserver.org

Временным управляющим завода назначена Ольга Назарова — участник союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» с назначением ей вознаграждения в размере 30 тыс. рублей. Также в реестр кредиторов включили претензии УФНС России по Оренбургской области — 16 680 721 рубль 6 копеек.

Напомним, спор слушался с ноября 2020 года.