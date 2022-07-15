Хабаровск, 15 июля 2022, 10:21 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 15 июля вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам школ, которые получили более 95 баллов при сдаче ЕГЭ.
«Высокой награды удостоены 210 уже бывших школьников со всего Хабаровского края. По 100 тысяч рублей получили 35 выпускников-стобалльников. По 50 тысяч рублей — 168 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.⠀
Губернатор напомнил, что в мае по 100 тысяч рублей получили победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.