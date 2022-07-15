Хабаровск, , 10:21 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 15 июля вручил премию имени Николая Гродекова выпускникам школ, которые получили более 95 баллов при сдаче ЕГЭ.

Михаил Дегтярев и выпускники Михаил Дегтярев

«Высокой награды удостоены 210 уже бывших школьников со всего Хабаровского края. По 100 тысяч рублей получили 35 выпускников-стобалльников. По 50 тысяч рублей — 168 человек с результатом ЕГЭ от 95 до 99 баллов», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.⠀

Губернатор напомнил, что в мае по 100 тысяч рублей получили победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.