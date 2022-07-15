Канберра, , 10:27 — REGNUM Утром 15 июля после закрытия Форума тихоокеанских островов на Фиджи премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз вышел к журналистам, чтобы подвести итоги встреч с различными лидерами. По его словам, саммит оказался успешным, а тихоокеанские страны довольны поведением нового руководства Австралии, передает телеканал Sky News Australia.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

«Я сказал, что буду слушать, и я слушал. Я сказал, что проявлю уважение. И проявил уважение», — сказал он, готовясь к посадке на рейс из Сувы на пути к себе домой в Австралию.

«Тот факт, что наша встреча закончилась сразу после 15:00, в отличие от перепалок о том, реально ли изменение климата до 10 часов вечера, как это произошло в прошлый раз, был отражен всеми нашими друзьями и лидерами тихоокеанских островов, которые очень положительно оценили роль Австралии на встрече», — заметил Альбаниз.

Как пишут журналисты, последний пассаж Альбаниза был выпадом в сторону бывшего премьера Австралии Скотта Моррисона, который имел привычку больше говорить, чем слушать.

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