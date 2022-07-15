Москва, 15 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Росгеология начала первые работы по глубокому бурению на территории Казахстана, заявил глава холдинга Сергей Горьков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В Казахстане, кстати, начали первые работы. Я недавно был с визитом там. У нас много там перспектив. Мы открыли там компанию, ведём работы на глубокое бурение. Я считаю, что Казахстан для нас — второй рынок после России», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгеология предложила создать морской арктический испытательный центр в Мурманской области, на котором в арктических условиях будут проводиться испытания различного типа оборудований, производимых компанией.

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