15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 13:48 — REGNUM В семье Горбанёвых из Ставропольского края не понаслышке знают, что мечтать не только не вредно, но и очень полезно. Работать не только в целях улучшения материального положения, но и для души супруги хотели уже давно. У главы семьи за плечами уже был опыт разведения кроликов, поэтому выбор пал на эту деятельность. Вновь заняться «пушистым» делом помог социальный контракт, благодаря которому семья приобрела первую партию животных. В гостях у супругов побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

Анна Горбанёва, заводчик кроликов Александр Погожев © ИА REGNUM

Анна Горбанёва, заводчик кроликов Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2021 году супруги Горбанёвы уже использовали помощь от государства на приобретение птицы. Однако из-за вспышки птичьего гриппа в округе пришлось отказаться от разведения несушек. Несмотря на неудачный опыт, посоветовавшись, пара решила заключить новый социальный контракт и завести кроликов. Муж Анны разводил животных более 15 лет назад. За этот период в России появилось больше пород, которые отличаются стрессоустойчивостью, адаптированы к заболеваниям.

«Определились мы с направлением в конце мая и сразу же подали документы. В середине июня у нас прошла комиссия, мы получили 90 тыс. рублей, закупили клетки и теперь на радость себе разводим кроликов. Закупили мы 45 штук, в основном были самцы. Сейчас у нас десять самок, два самца. «Серебристая шиншилла» идёт на шкурку и мясо, «Белый панон» и «Калифорнийские» — на мясо», — говорит заводчик кроликов Анна Горбанёва.

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

Кролик «Калифорнийский» Александр Погожев © ИА REGNUM

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

Поросенок по соседству с кроликами Александр Погожев © ИА REGNUM

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

В следующем месяце семья ждет окрола. Сейчас самцы и самки разведены по разным клеткам. Помещение для содержания кроликов требуется небольшое, специального ухода питомцы не требуют. Главное их вовремя поить и кормить, заботиться о чистоте среды обитания.

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

Уход за кроликами Александр Погожев © ИА REGNUM

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

«На прошлой неделе мы продали пять кроликов, ещё пять из-за жары мы, к сожалению, потеряли. Кроликов мы будем скрещивать, чтобы усовершенствовать породу, чтобы выработать более устойчивый иммунитет к различным болезням. Две страшные напасти для них — это геморрагическая болезнь кролика и чумка. Если от них не привить, то поголовье может погибнуть за два дня», — признаётся Анна.

Поэтому супруги очень внимательно следят за здоровьем животных, чтобы вовремя дать им необходимые препараты.

Кролик «Серебристая шиншилла» Александр Погожев © ИА REGNUM

Анна несет воду кроликам Александр Погожев © ИА REGNUM

Анна несет воду кроликам Александр Погожев © ИА REGNUM

Уход за кроликами Александр Погожев © ИА REGNUM

Анна Горбанёва, заводчик кроликов Александр Погожев © ИА REGNUM

ИА REGNUM отмечает, что 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разведение домашней птицы и кроликов на садовых и огородных земельных участках при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин разрешил разводить домашнюю птицу и кроликов на садовых участках