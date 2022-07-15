Бухарест, , 10:20 — REGNUM В течение ближайших нескольких дней цена на автомобильное топливо в Румынии резко снизится. Об этом со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

АЗС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Попеску, прогнозируемая ситуация связана с изменением стоимости указанных носителей на мировых рыках.

«Цена барреля [нефти] упала, ожидаем падение цены на бензин, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем наверняка последует удешевление дизтоплива».

При этом на вопрос о предстоящей цене на природный газ министр не ответил.

Напомним, в данный момент энергоносители в Румынии являются самыми дорогими среди стран Восточной Европы.