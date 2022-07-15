В Румынии анонсировали снижение цен на топливо
Бухарест, 15 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких дней цена на автомобильное топливо в Румынии резко снизится. Об этом со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Иван Шилов ИА REGNUM
АЗС
По словам Попеску, прогнозируемая ситуация связана с изменением стоимости указанных носителей на мировых рыках.
«Цена барреля [нефти] упала, ожидаем падение цены на бензин, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем наверняка последует удешевление дизтоплива».
При этом на вопрос о предстоящей цене на природный газ министр не ответил.
Напомним, в данный момент энергоносители в Румынии являются самыми дорогими среди стран Восточной Европы.