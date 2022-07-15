Бухарест, 15 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких дней цена на автомобильное топливо в Румынии резко снизится. Об этом со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

По словам Попеску, прогнозируемая ситуация связана с изменением стоимости указанных носителей на мировых рыках.

«Цена барреля [нефти] упала, ожидаем падение цены на бензин, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем наверняка последует удешевление дизтоплива».

При этом на вопрос о предстоящей цене на природный газ министр не ответил.

Напомним, в данный момент энергоносители в Румынии являются самыми дорогими среди стран Восточной Европы.