Кабул, , 10:19 — REGNUM В уезде Пагман афганской провинции Кабул была убита семья из семи человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Халид Задран, пресс-секретарь полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, подтвердил факт убийства и сообщил, что преступление было совершено неизвестными лицами поздно вечером 14 июля.

Среди погибших есть женщины и дети, они были убиты, когда ехали на машине домой.

Мотив убийства пока не выяснен, но пресс-секретарь полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что, возможно, была замешана личная неприязнь.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличилось количество уголовных преступлений и загадочных убийств в разных уголках Афганистана, в том числе и в столице.