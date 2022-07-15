Канберра, , 10:22 — REGNUM Путешественники из группы высокого риска, прибывающие в Австралию из Индонезии, включая популярное место отдыха Бали, должны будут пройти дополнительную проверку по прибытии на континент. С такой информацией 15 июля на брифинг вышел министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт, передает телеканал Sky News Australia.

Индонезия

Индонезия в настоящее время борется со своей первой вспышкой ящура почти за 40 лет после сообщения о первом случае заболевания в мае 2022 года.

Заразное вирусное заболевание домашнего скота не возникало в Австралии с 1872 года, но сейчас на континенте усилились опасения, что в случае обнаружения ящур может нанести ущерб национальной экономике в размере 80 миллиардов долларов.

Уотт сам недавно прилетел из Индонезии и на своем лично примере рассказал, что означает быть объявленным пассажиром из группы высокого риска: после приземления ему вручили флаер с инструкциями, задали ряд вопросов, его обувь сняли и продезинфицировали, а специально обученные собаки обнюхали его багаж.

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