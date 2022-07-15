Москва, , 10:18 — REGNUM Германия рискует оказаться перед серьезным и сложным выбором — либо отказаться от российских энергоресурсов и тем самым провоцировать кризис в своей экономике, либо сохранить газовые поставки из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас в оценках снижения уровня зависимости от российского газа в Германии и вообще в Европе преобладают политические планы. Однако выполнение их зависит от множества причин, неподконтрольных властям: мировая конъюнктура цен, природный фактор, наличие материальных ресурсов для реализации инфраструктурной перестройки, — сказал Сафонов. — Европа уже испытала на себе результаты санкционного давления на Россию. В частности, приходится отказываться от планов перехода на «зелёную» экономику и «зелёную» энергетику».

Как полагает Сафонов, рост цен на газ и нефть может привести к тому, что перед Германией встанет вопрос серьезного и сложного выбора.

«Либо продолжать отказываться от использования российских энергоресурсов и терять конкурентоспособность своих товаров на мировом рынке сбыта и тем самым провоцировать развитие инфляции и кризиса в экономике ФРГ, либо сохранять газовые поставки из России», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государства ЕС так и не сумели согласовать общий план действий на случай дефицита голубого топлива.

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