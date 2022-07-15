Салехард, , 10:18 — REGNUM На Ямале определён инвестор проекта по созданию крупного туристического комплекса на горном массиве Рай-Из. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

У подножия Рай-Из Пресс-служба губернатора ЯНАО

Из двух заявок наилучшие условия предложены ООО «ИФР Харп». Ему предстоит создать построить 19 километров горнолыжной трассы, четырёхзвёздочный отель на 170 номеров, гостиницу на 300 номеров, объекты общепита и досуга. Объём привлекаемых частных инвестиций составит не менее 13 миллиардов рублей.

«Механизм концессии уже не раз доказывал свою эффективность. Мы построили Пуровский мост без единого бюджетного рубля, завершаем реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое также без участия округа. Впервые в России мы решили использовать концессию для комплексного проекта в туристической сфере», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Проект туристического комплекса на горном массиве Рай-Из является частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. При этом реализация проекта должна способствовать увеличению бюджетных поступлений и приросту валового регионального продукта, диверсификации экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и посёлок Харп.

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