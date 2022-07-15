Салехард, 15 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На Ямале определён инвестор проекта по созданию крупного туристического комплекса на горном массиве Рай-Из. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО У подножия Рай-Из

Из двух заявок наилучшие условия предложены ООО «ИФР Харп». Ему предстоит создать построить 19 километров горнолыжной трассы, четырёхзвёздочный отель на 170 номеров, гостиницу на 300 номеров, объекты общепита и досуга. Объём привлекаемых частных инвестиций составит не менее 13 миллиардов рублей.

«Механизм концессии уже не раз доказывал свою эффективность. Мы построили Пуровский мост без единого бюджетного рубля, завершаем реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое также без участия округа. Впервые в России мы решили использовать концессию для комплексного проекта в туристической сфере», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Проект туристического комплекса на горном массиве Рай-Из является частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. При этом реализация проекта должна способствовать увеличению бюджетных поступлений и приросту валового регионального продукта, диверсификации экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и посёлок Харп.