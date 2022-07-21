21 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 22:01 — REGNUM Сегодня программа социального контракта, направленная на помощь россиянам с низкими доходами, — одна из наиболее востребованных форм поддержки жителей России. На Ставрополье с начала 2022 года уже заключено более двух тысяч контрактов. И такая поддержка государства, говорят заявители, даёт людям шанс найти призвание и самореализоваться. В гостях у мастера художественной ковки, создающего шедевры из металла, побывали корреспонденты ИА REGNUM.

Мастерская художественной ковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Детали декора из металла Александр Погожев © ИА REGNUM

Детали декора из металла Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2001 году мастер по художественной ковки Николай Ермолаев переехал с семьей с Урала на Ставрополье. Поселилась семья на небольшом хуторе Широбоков Изобильненского района. Работу для души глава семьи нашёл благодаря социальному контракту. У него была мечта — работать дома и создавать красивые изделия, которые радовали бы окружающих. Недолго думая, мужчина представил в органы социальной защиты бизнес-план, который получил одобрение членов комиссии. На полученные от государства средства кузнец купил станок, материалы, подготовил информационные стенды, которые разместил на металлобазах в качестве столов заказов.

«Моё ремесло с кузницей связано, но это немного другое. Кузнец — это горн, горячая ковка. Здесь все более усовершенствованно. Я работаю с облегченной профильной трубой. Для неё у меня созданы станки, на которых я могу творить художественные изделия», — говорит мастер по художественной ковке Николай Ермолаев.

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Примечательно, что до занятия художественной ковкой Николай трудился строителем, возводил храмы. И на хуторе Широбоков он продолжил начатое дело, приняв активное участие в строительстве небольшой церкви имени Николая Чудотворца. Храм расположен по соседству с домом Николая.

Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев, мастер по художественной ковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев, мастер по художественной ковке Александр Погожев © ИА REGNUM

Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Церковь Николая Чудотворца, хутор Широбоков, Изобильненский муниципальный округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Свеча в церкви Александр Погожев © ИА REGNUM

Ковкой мастер занимается год, до этого в течение трёх лет работал на ручных станках, которые брал у друга. По мнению Николая, в работе с таким станком надо прикладывать много усилий, а результат получается не всегда удовлетворительный.

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Ермолаев во время работы в своей мастерской Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Постепенно мужчина нарабатывал опыт, часть станков изготовил самостоятельно. Сегодня в мастерской он создаёт шедевры из металла — разнообразные элементы ковки, которые могут украсить ограду, забор, ворота, оконную решетку.

«Сейчас всё преображается. Раньше, когда мы переехали сюда жить, мы увидели заваленные заборы. Затем кто-то сделал себе красивый забор, тут же и сосед захотел себе ничуть не хуже. Даже старые заборы люди стали украшать элементами, которые изготавливаются в мастерской. Вот и в храме приятно украсить изделиями стены. Это одухотворяет», — говорит Николай Ермолаев.

Сварка деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

Сварка деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Изготовление изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Сварка деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

Хуторянин признаётся, что влюблён в свою работу. И желает каждому найти дело по душе. Тогда и результат не заставит себя долго ждать.