Канберра, , 10:17 — REGNUM Главный политический репортер Sky News Australia Джонатан Ли считает, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз покидает Форум тихоокеанских островов на Фиджи «в приподнятом настроении». Своими оценками он поделился в эфире телеканала 15 июля.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

По словам обозревателя, Альбаниз продемонстрировав «искусное лидерство» во внешней политике.

С толикой иронии Ли отметил, что Альбаниз «сам себя похлопал по плечу», и что это «вероятно, заслужено» после того, как тихоокеанские лидеры устроили ему овацию за позицию Австралии в деле борьбы с изменением климата.

«Что-то не припомню, чтобы Энтони Альбаниз говорил в такой манере раньше при обсуждении чрезвычайной климатической ситуации … Обычно мы привыкли к такой риторике со стороны «Зеленых», — отметил Ли.