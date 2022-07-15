Луганск, , 10:15 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 49 украинских боевиков. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли семь бронетранспортёров, один танк и восемь единиц автомобильной техники. При этом он уточнил, что два украинских военнослужащих сложили оружие и этим сохранили свои жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что столица Чеченской Республики — город Грозный — стала местом единения тысяч патриотов России, которые хотят защитить республики Донбасса и отстоять российские интересы.