Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Растущая инфляция нервирует рынки и население и вызывает опасения рецессии, последний индекс потребительских цен в США показал их резкий взлет на 9,1%. Причинами называют высокие цены на сырье и энергоносители, рекордные государственные расходы на стимулирование экономики и низкие процентные ставки в условиях пандемии, а также сохраняющаяся нехватка рабочей силы и проблемы с цепочками поставок на фоне растущего спроса. Но есть мнение, что во всем этом виноват еще один важный фактор: миллениалы, сообщает 14 июня CNBC.

Деньги (сс)GDJ

«Видите ли, никто не говорит о том, что на самом деле вызывает инфляцию, а именно то, слишком много людей со слишком большими деньгами охотятся за слишком малым количеством товаров», — заявил главный инвестиционный директор Smead Capital Management Билл Смид в интервью CNBC.

Смид пояснил, что в одних США насчитывается примерно 92 миллиона миллениалов, в основном в возрастной категории от 27 до 42 лет.

«В последний раз мы видели так называемую «росомашью инфляцию» — то есть такую, какую политикам трудно остановить, — когда 75 миллионов бэби-бумеров сменили 44 миллиона представителей «молчаливого поколения» в 1970-х годах», — сказал Смид.

По словам Смида, в США «масса людей от 27 до 42 лет» откладывали покупку дома, автомобиля и т.п. примерно на семь лет дольше, чем большинство других поколений.

«Но в последние два года все они разом присоединились к вечеринке, и это только начало 10-12-летнего периода, когда желающих приобрести эти вещи будет примерно на 50% больше, чем в предыдущей группе, — объясняет Смид. — Так что ФРС может ужесточать кредитование, но это не уменьшит число людей, желающих приобрести эти необходимые товары».

Миллениалы, считая по поколениям, покупают больше всего жилья в США. Они же являются самым многочисленным поколением в стране.

По сведениям американской Национальной ассоциации риэлторов, на данный момент миллениалы составляют 43% покупателей жилья, и это больше, чем в 2021 году, когда их было 37%.

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