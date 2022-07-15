Кабул, 15 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Новый отчёт Международной организации по миграции о количестве внутренне перемещённых лиц, репатриантов, иностранных мигрантов и нуждающихся граждан Афганистана показывает, что с 2012 года почти шесть миллионов афганских граждан были перемещены внутри страны. Об этом сообщает Ariana news.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

В отчёте говорится, что с 2012 года по апрель 2022 года по Афганистану были перемещены 5 миллионов 894 тысячи человек, из которых более 1,8 миллиона были вынуждены покинуть свои дома в период с января 2021 года по апрель 2022 года.

Также сообщается, что с 2012 года более 10 миллионов бывших перемещённых лиц вернулись в свои места проживания, из которых более 4,06 миллиона вернулись в свои родные места с января 2021 года по апрель 2022 года. Согласно представленным данным, более 5,6 млн человек мигрировали из Афганистана и более 5,6 млн человек вернулись в Афганистан.

В отчёте также говорится, что более половины семей в Афганистане не имеют постоянного источника дохода.

Судя по предоставленным цифрам, 69% семей не могут позволить себе основные продукты питания, 16% семей едят один раз или меньше в день, 55% семей не имеют постоянного источника дохода, а более 2,8 миллиона семей имеют долги за продукты питания.