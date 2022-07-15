Москва, , 10:14 — REGNUM Российский гонщик Никита Мазепин подал иск на команду «Формулы-1» «Хаас» в суд Швейцарии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Формула 1

«Мои личные иски в полноценной работе. У нас уже выбрана юрисдикция — это место, где подписан контракт, в Швейцарии. Юристы заполнили все документы, иск подан для рассмотрения», — сказал Мазепин.

Ранее Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за долгов по зарплате перед ним со стороны «Хааса».

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