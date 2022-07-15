Мельбурн, Австралия, 15 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Лидер оппозиции штата Виктория (юго-восток Австралии) Мэтью Гай раскритиковал премьер-министра штата Дэниела Эндрюса за его «воинственное» отношение к обсуждению различных вопросов с федеральным правительством и другими лидерами штатов. Об этом 15 июля сообщил телеканал Sky News Australia.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

Лидер местного отделения Либеральной партии заявил, что надеется «сместить» Эндрюса на ноябрьских выборах. Гай крайне недоволен жесткой позицией Эндрюса при переговорах на заседания Национального кабинета министров.

«Я не собираюсь диктовать ему, как выполнять свою работу, в ноябре я хочу просто сместить его от нее», — сказал Гай в эфире телеканала.

«Нужен новый подход, и речь идет о подходе, который опирается скорее на здравый смысл, а не воинственность», — добавил политик.