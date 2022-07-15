Канберра, , 10:34 — REGNUM Секретарь Австралийского совета профсоюзов Салли Макманус призвала премьер-министра страны Энтони Альбаниза немедленно вернуть выплату в размере 750 долларов для работников, находящихся на самоизоляции из-за COVID-19. Со своим призывом она обратилась 15 июля в эфире телеканала Nine News.

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В настоящее время особенно страдают временно трудоустроенные лица, которые не могут выйти на работу из-за правил по ковид-изоляции и при этом теряют доходы.

В беседе с журналистами Nine News Макманус сказала, что надеется, что Альбаниз как премьер-министр от Лейбористской партии вернет выплаты в размере 750 долларов.

«Когда у вас много больных, больна сама экономика … Мы прекрасно понимаем, что когда-то эти платежи должны быть приостановлены. Но сейчас, когда больницы перегружены, это не самое подходящее время», — сказала Макманус.

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