Москва, 15 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказался взыскивать в пользу Минпромторга России с разработчика отечественных процессоров — АО «Байкал Электроникс» штраф в размере более 257 млн рублей. Решение судьи Козленковой может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

На сегодня обнародована только результативная часть решения — «в удовлетворении исковых требований отказать».

В споре речь шла о взыскании штрафа по договору от октября 2016 года. Сумма штрафа была заявлена на уровне 257 295 710 рублей 7 копеек.

Напомним, спор слушался с декабря 2021 года. Это не единственные судебные разбирательства сторон. Ранее министерство потребовало более 2,7 млрд рублей субсидии и и 0,5 млрд рублей штрафа с АО «Т-Платформы». АО «Байкал Электроникс» участвовало в споре третьим лицом, так как, по данным из материалов суда, выступало по контракту поставщиком микропроцессора «Байкал-М», единственным производителем которого является. По этому спору вердикт обжалуется.