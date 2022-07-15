Сеул, , 10:12 — REGNUM Представители Южной Кореи и Китая провели 14 июля в формате видеоконференции 26-е двустороннее совещание по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую сторону представил глава департамента экономической политики МИД Южной Кореи Ли Ми Ён, а китайскую — глава департамента Азии министерства коммерции Китая Ян Вэйцюнь.

В ходе встречи стороны отметили увеличение товарооборота между странами на 25%, до $301,5 млрд, разделили необходимость сотрудничества в восстановлении цепочки поставок, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, вклчая совместный выход на рынки третьих стран, сотрудничество в рамках Соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP) и платформы АСЕАН+3.